Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Waschmaschinenbrand

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag gegen 10:15 Uhr geriet in Sindelfingen-Darmsheim eine Waschmaschine in Brand. Ein Bewohner meldete Rauchgeruch, nachdem die Sicherung bei ihm "rausgeflogen" sei. Die Freiwillige Feuerwehr Sindelfingen befand sich mit sieben Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort. Hierbei konnte sie die brennende Waschmaschine in einem Kellerraum feststellen. Das Feuer konnte gelöscht werden. Aufgrund der starken Rauchentwicklung musste das Gebäude belüftet werden.

