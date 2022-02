Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: E-Scooter auf Mercedes geworfen

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang Unbekannter beschädigte zwischen Freitag 09:00 Uhr und Sonntag 16:15 Uhr in Böblingen einen Mercedes. Der Pkw war in der Hewlett-Packard-Straße auf Höhe der dortigen S-Bahnstation Hulb abgestellt. Der unbekannte Täter warf einen E-Scooter auf die Motorhaube und die Windschutzscheibe des Fahrzeugs, wodurch dieses beschädigt wurde. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 1.500 Euro. Der E-Scooter wurde am Tatort zurückgelassen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu einer genauen Tatzeit oder dem Unbekannten machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, zu melden.

