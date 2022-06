POL-S: Fußgängerin von PKW erfasst - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Unbekannte haben am Mittwochmorgen (15.06.2022) einen Papierhaufen in einem Gebäude am Zuckerleweg angezündet. Zeugen bemerkten gegen 06.50 Uhr eine Rauchentwicklung und wählten den Notruf. Außerdem teilten sie mit, dass sie zwei Personen in dem Gebäude gesehen hätten. Alarmierte Kräfte der Feuerwehr löschten den Brand, konnten allerdings keine Personen mehr antreffen. Ob diese ...

