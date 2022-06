POL-S: 41-Jähriger belästigt mutmaßlich zwei junge Frauen - Zeugen und Geschädigte gesucht

Stuttgart-Mühlhausen (ots) - Unbekannte sind entweder am Montag oder am Dienstag (13./14.06.2022) in ein Kinder- und Jugendhaus am Makrelenweg eingebrochen. Die Täter gelangten auf bislang unbekannte Weise zwischen 21.15 Uhr und 07.00 Uhr in das Gebäude, wo sie unter anderem eine Tür eintraten. Sie stahlen aus einer Geldkassette und aus einem Schrank über 100 Euro Bargeld. Ob sie darüber hinaus noch weitere Beute ...

