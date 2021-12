Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwei Unbekannte beklauen alkoholisierten Mann in misslicher Lage: Polizei bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Kassel-Mitte: Die missliche Lage eines Betrunkenen nutzten am gestrigen Donnerstagabend zwei bislang unbekannte und dreiste Diebe. Das Opfer hatte sich nach dem Weihnachtsmarktbesuch auf dem Heimweg gegen 22 Uhr in der Hedwigstraße übergeben müssen, wobei sich zwei Männer mit Hund vermeintlich hilfsbereit zeigten. In Wirklichkeit hatten es die beiden Unbekannten aber auf die Geldbörse des 42-Jährigen aus dem Schwalm-Eder-Kreis abgesehen, die sie ihm aus der Gesäßtasche klauten und die Flucht ergriffen. Während einer der Täter in Richtung Martinsplatz wegrannte, flüchtete sein Komplize in Richtung Kurt-Schumacher-Straße.

Der erste Täter kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß, sportliche Statur, dunklerer Teint, dunkel gekleidet, führte einen mittelgroßen Hund mit sich, der nicht näher beschrieben werden kann. Bei dem zweiten Täter soll es sich um einen ebenfalls etwa 1,80 bis 1,85 Meter großen Mann mit dunklerem Teint und sportlicher Statur gehandelt haben, der dunkle Kleidung trug.

Die weiteren Ermittlungen wegen des Taschendiebstahls werden bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Hinweise auf die beiden Diebe geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei in Kassel.

