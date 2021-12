Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Betrunkener leiht E-Scooter direkt neben Polizeistreife aus: Vier berauschte und alkoholisierte Fahrer in einer Nacht gestoppt

Kassel (ots)

Kassel:

Gleich vier E-Scooter Fahrer, die unter Alkohol- oder Drogeneinfluss standen, zogen Beamte des Polizeireviers Mitte in der vergangenen Nacht in Kassel aus dem Verkehr, ohne dass jemand ernsthaft zu Schaden kam. Die Männer aus Kassel im Alter von 19 bis 24 Jahren nahmen die Polizisten mit auf das Revier, wo ihnen jeweils eine Blutprobe entnommen wurde. Da für Elektroroller-Fahrer dieselben Grenzwerte wie für Autofahrer gelten, müssen sich alle vier nun wegen "Trunkenheit im Verkehr" verantworten.

Auf einen 24-Jährigen waren die Polizisten um 22:30 Uhr am Altmarkt aufmerksam geworden, da er mit seinem Elektroroller verbotswidrig auf dem Gehweg unterwegs war. Bei der anschließenden Kontrolle gab der Mann zu, dass er kurz vor Fahrtantritt Drogen konsumiert hatte. In seinem Rucksack fanden die Beamten darüber hinaus eine kleine Menge Marihuana, die sie sicherstellten.

Die Gefährlichkeit von Drogen und Alkohol im Straßenverkehr zeigte sich später gegen 0:50 Uhr am Weinberg: Dort fiel Polizisten ein Elektroroller auf, mit dem zwei junge Männer auf dem Gehweg fuhren. Noch bevor die Streife den E-Scooter anhalten konnte, stürzte der Mitfahrer vom Roller. Der 26-Jährige aus Schauenburg hatte sich offensichtlich nicht verletzt, allerdings stellten die Polizisten beim 22-jährigen Fahrer sofort Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab etwa 1,0 Promille bei ihm. Darüber hinaus besteht der Verdacht, dass der 22-Jährige auch unter Drogeneinfluss stand, worüber nun die Untersuchung der Blutprobe Aufschluss geben soll.

Ebenfalls unter Drogeneinfluss stand ein 19-jähriger E-Scooter Fahrer, der um 2:45 Uhr in der Fußgängerzone der Kasseler Innenstadt gestoppt wurde. Ein Drogentest schlug auf Cannabis im Urin des jungen Mannes an, weshalb auch er seine Fahrt nicht mehr fortsetzen durfte.

Trauriger Spitzenreiter war zu guter Letzt gegen 4:00 Uhr ein alkoholisierter 24-Jähriger in der Südstadt. Zum Erstaunen der Polizisten hatte sich der junge Mann den E-Scooter direkt neben dem an der roten Ampel stehenden Streifenwagen ausgeliehen und war anschließend vor ihren Augen in Schlangenlinien über den Gehweg gefahren. Einem Atemalkoholtest zufolge hatte er 1,5 Promille intus. Da der 24-Jährige im Besitz eines Führerscheins ist, wurde dieser von den Beamten beschlagnahmt.

