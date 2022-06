Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Brand in leerstehendem Fabrikgebäude - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte haben am Mittwochmorgen (15.06.2022) einen Papierhaufen in einem Gebäude am Zuckerleweg angezündet. Zeugen bemerkten gegen 06.50 Uhr eine Rauchentwicklung und wählten den Notruf. Außerdem teilten sie mit, dass sie zwei Personen in dem Gebäude gesehen hätten. Alarmierte Kräfte der Feuerwehr löschten den Brand, konnten allerdings keine Personen mehr antreffen. Ob diese Personen auch für die Brandlegung verantwortlich sind, muss noch geklärt werden. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

