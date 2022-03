Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Mit der Gießkanne zur Tankstelle

Hattingen (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen wurde die Polizei zu einem brennenden Altkleidercontainer auf einem Parkplatz an der August Bebel Straße gerufen. Ein Passant beobachtete, gegen 01:40 Uhr, eine dunkel gekleidete Person, die den Container in Brand setzte. Auf der Anfahrt traf die Streifenbesatzung an einer Tankstelle an der Martin-Luther-Straße auf einen Mann, auf den die Personenbeschreibung zutraf. Der Mann versuchte augenscheinlich an einem Bordstein eine Flüssigkeit anzuzünden, die er in einer mitgeführten Gießkanne aufbewahrte. Ein größeres Feuer konnte der Mann jedoch nicht entfachen. Mitarbeiter der Tankstelle sagten der Polizei, dass der Mann zuvor an einer Zapfsäule Benzin in seine Gießkanne gezapft habe, dann sei er zum Bürgersteig gegangen. Der 37-jährige Hattinger räumte gegenüber der Polizei ein, dass er für den Brand des Containers verantwortlich sei. Bei einer Durchsuchung konnte bei dem Mann neben einem Benzinfeuerzeug auch eine Softairpistole aufgefunden werden. Er wurde zur Polizeiwache nach Hattingen gebracht, wo er in das Polizeigewahrsam eingeliefert wurde. Die Waffe sowie die Gießkanne wurden sichergestellt. Kräfte der Feuerwehr konnten das Feuer in dem Altkleidercontainer löschen, es entstand lediglich an dem Container selbst ein Schaden. Gegen den 37-Jährigen wird nun wegen Sachbeschädigung und vorsätzlichem Herbeiführen einer Brandgefahr ermittelt.

