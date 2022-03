Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Kellereinbrüche in Mehrfamilienhaus

Gevelsberg (ots)

In der Nacht zu Mittwoch brachen unbekannte insgesamt 18 Kellerabteile in zwei Mehrfamilienhäusern in der Mauer Straße auf. Gewaltsam öffneten der oder die Unbekannten die Schlösser und durchsuchten die jeweiligen Parzellen. Was und in welchem Umfang entwendet wurde, ist bisher unbekannt. Die Täter gelangten vermutlich über die Hauseingangstür in das Gebäude. Hinweise gibt es bislang keine.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell