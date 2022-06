Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Dreiste Trickdiebe bestehlen Seniorin - Zeugen gesucht

Stuttgart-Stammheim (ots)

Zwei unbekannte Männer haben am Dienstag (14.06.2022) eine Seniorin in ihrer Wohnung in der Nähe des Stammheimer Friedhofs bestohlen.

Die Täter klingelten gegen 12.00 Uhr an der Tür der Frau und verschafften sich unter dem Vorwand, Mitarbeiter einer Mobilfunkgesellschaft zu sein, Zugang zum Haus. Anschließend verwickelten sie die Seniorin in ein Gespräch und führten sie in den Keller, wo sie angeblich einige elektronischen Geräte überprüfen sollte. Während sie abgelenkt war, gingen die Männer zurück in die Wohnung, stahlen mehrere Hundert Euro Bargeld und flüchteten.

Bei einem der Täter handelt es sich um einen zirka 25 Jahre alten und zirka 175 Zentimeter großen, schlanken Mann mit dunklem Oberlippenbart und kurzen, leicht lockigen, schwarzen Haaren. Er trug ein dunkles Hemd und einen dunklen Mantel. Außerdem führte er eine dunkelbraune DIN-A5 Mappe mit sich. Bei dem zweiten Täter handelt es sich um einen zirka 50 Jahre alten und zirka 165 Zentimeter großen Mann mit einem Oberlippenbart und lichten dunklen Haaren. Er trug eine Brille und vermutlich eine helle Jacke.

Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell