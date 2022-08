POL-LB: Bietigheim-Bissingen: WhatsApp-Betrüger erneut erfolgreich

Ludwigsburg (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen und einem Sachschaden von insgesamt rund 55.000 Euro kam es am Sonntagnachmittag in Ludwigsburg. Ein 58 Jahre alter Opel-Fahrer war auf der Hauptstraße in Neckarweihingen unterwegs. An der Kreuzung zur Neckartalstraße wollte er weiter in Richtung Remseck am Neckar fahren. Mutmaßlich, da ...

mehr