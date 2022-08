Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen und hohem Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen und einem Sachschaden von insgesamt rund 55.000 Euro kam es am Sonntagnachmittag in Ludwigsburg. Ein 58 Jahre alter Opel-Fahrer war auf der Hauptstraße in Neckarweihingen unterwegs. An der Kreuzung zur Neckartalstraße wollte er weiter in Richtung Remseck am Neckar fahren. Mutmaßlich, da er sich zunächst auf der falschen Fahrspur eingeordnet hatte, versuchte er dies durch Umfahren einer Verkehrsinsel zu korrigieren. Hierauf kam es im Kreuzungsbereich zur Kollision mit dem Ford einer 35-Jährigen, die von Remseck am Neckar in Richtung Marbach am Neckar unterwegs war. Sowohl der 58-Jährige als auch die vierjährige Tochter der 35-Jährigen, welche sich ebenfalls in dem Ford befand, wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Die Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

