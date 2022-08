Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Sachbeschädigungen in der Hauffstraße

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten zwischen Freitag 21:00 Uhr und Samstag 09:20 Uhr einen geparkten Lkw in der Hauffstraße in Vaihingen an der Enz. Die Unbekannten beschmierten die Plane des Lkw mit Graffitis. Ebenso sollen unbekannte Täter bereits wenige Tage zuvor an einem weiteren Sattelauflieger, der in der Hauffstraße geparkt war, die Radbolzen gelöst haben, wodurch ebenfalls ein Schaden am Fahrzeug entstand. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, wenden sich an das Polizeirevier Vaihingen an der Enz unter Tel. 07042 941-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell