Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Exhibitionist bedrängt zwei Jugendliche

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt gegen einen noch unbekannten Mann, der am Freitag gegen 17:00 Uhr an einem Feldweg nahe einer Badestelle an der Enz im Bereich der Schwarzwaldstraße in Bietigheim-Bissingen als Exhibitionist aufgetreten sein soll. Der Unbekannte soll unterhalb des Badepark Ellental zwei 15-jährige Mädchen angesprochen und ihnen Komplimente gemacht haben. Währenddessen manipulierte es sich an seinem Glied was bei ihm eine Erektion zur Folge hatte. Anschließend soll er auf eines der beiden Mädchen zugelaufen sein um dieses zu Umarmen. Die beiden 15-Jährigen ergriffen daraufhin die Flucht und verständigten die Polizei. Der bislang unbekannte Mann, der während der Tat lediglich mit einem kleinen Stofftuch bekleidet war, entfernte sich daraufhin unerkannt. Es soll sich um einen etwa 35 bis 40-jährigen Mann gehandelt haben, der ungefähr 175 bis 180 cm groß gewesen sei, eine sportliche Figur hatte und blonde kurze Haare trug. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0800 1100225 mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell