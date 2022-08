Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Pedelec-Unfall mit zwei Schwerverletzten

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag gegen 15:30 Uhr kam es in Renningen auf einem Feldweg parallel zur Bundesstraße 295 zu einem Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten. Eine 64-jährige Pedelec-Fahrerin fuhr hinter einem 50-jährigen Pedelec-Fahrer von Leonberg in Richtung Renningen. Am Auslauf der Gefällstrecke nach dem Naturtheater Warmbronn, habe die 64-Jährige den 50-Jährigen links überholen wollen, als dieser plötzlich ebenfalls nach links gefahren sein soll. In der Folge kam es zur Kollision und zum Sturz der beiden Beteiligten. Hierbei verletzten sie sich schwer und wurden durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden an den Pedelecs wird auf insgesamt 200 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell