POL-LB: Löchgau: Küchenbrand mit leicht verletzter Person

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag gegen 17:30 Uhr rückte die Feuerwehr Löchgau mit zwei Fahrzeugen und 15 Kräften zu einem Brandalarm in der Besigheimer Straße in Löchgau aus. Ein 55-Jähriger hatte in seiner Wohnung Essen auf dem Herd zubereitet. Vermutlich fing das Essen in einem kurzen Moment der Unachtsamkeit Feuer. Der Mann konnte die Flammen selbstständig löschen und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Durch den Brand entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Die verrauchte Wohnung wurde durch die Feuerwehr gelüftet und blieb weiterhin bewohnbar.

