Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen

B10: Porsche kommt ins Schleudern

Ludwigsburg (ots)

Der 22-jährige Fahrer eines Porsche Cayman befuhr am Samstag gegen 11:30 Uhr die B10 von Stuttgart kommend in Richtung Vaihingen an der Enz. Auf Höhe Münchingen kam der Porsche aufgrund von Regen und nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern. Im weiteren Verlauf prallte der Porsche gegen die Leitplanke der Gegenfahrbahn und kam schließlich auf dieser zum Stehen. Verletzt wurde der Fahrer hierbei nicht. Durch den Aufprall entstand sowohl am Fahrzeug als auch an der Leitplanke Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 20.500 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

