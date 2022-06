Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Unbekannter nimmt Reisenden in Schwitzkasten

Stuttgart (ots)

Am vergangenen Samstagabend (25.06.2022) wurde ein 32-Jähriger von einem bislang unbekannten Täter am Stuttgarter Hauptbahnhof angesprochen und kurz darauf ins Gesicht geschlagen. Gegen 22:35 Uhr am Samstagabend (25.06.2022) befand sich der 32-Jährige auf Höhe des Bahnsteiges 1 am Stuttgarter Hauptbahnhof als ihn ein bislang unbekannter Täter wohl in arabischer Sprache angesprochen haben soll. Da der 32-Jährige nicht antworten konnte, soll ihn der Mann ins Gesicht geschlagen und in den Schwitzkasten genommen haben. Daraufhin gingen beide offenbar zu Boden. Der 32-Jährige konnte sich glücklicherweise aus dem Schwitzkasten des Mannes befreien und eine Streife der Bundespolizei kontaktieren. Er zog sich durch die körperliche Auseinandersetzung Blessuren an den Ellbogen sowie im Gesicht zu. Der unbekannte Täter soll ca. 1,75m groß und Ende 20 gewesen sein. Er habe dunkle Haare und Augen und einen dunklen Vollbart gehabt. Zeugen, insbesondere das Pärchen, das den Vorfall gesehen hat und zu schlichten versuchte, werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelnden Bundespolizei Stuttgart unter der Rufnummer +49 711 870 35 0 zu melden.

