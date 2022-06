Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Graffiti-Sprayer in Esslingen festgestellt

Esslingen-Zell (ots)

Am gestrigen Sonntag (26.06.2022) wurden zwei junge Männer am Haltepunkt Esslingen Zell vorläufig festgenommen, nachdem sie dort zuvor eine Schallschutzwand mit Graffiti gesprüht hatten. Die beiden 18 und 22 Jahre alten Männer sollen in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 01:00 Uhr (26.06.2022) zunächst eine Schallschutzwand und einen Stromkasten am Gleis 1 des Haltepunktes besprüht haben. Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurden die beiden deutschen Staatsangehörigen während ihrer Tat von einer Zeugin beobachtet, welche daraufhin die Polizei über den Vorfall informierte. Alarmierte Einsatzkräfte der Landes- und Bundespolizei konnten die beiden Beschuldigten daraufhin noch am Tatort antreffen und vorläufig festnehmen. Die beiden polizeilich noch nicht in Erscheinung getretenen Männer erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell