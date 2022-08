Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg

L1187: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagmittag gegen 12:50 Uhr kam es in Leonberg im Bereich der Einmündung der Südrandstraße zur "Neue Ramtelstraße" zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden. Der 31-jähriger Fahrer eines Volvos fuhr die Neue Ramtelstraße von Leonberg kommend in Richtung der Südrandstraße. Hierbei missachtete er die aufgrund der ausgefallenen Ampelanlage geltende Vorfahrt-Achten-Beschilderung. Im Einmündungsbereich kam es zu einer Kollision mit einem aus Richtung der Autobahn-Anschlussstelle Leonberg-Ost kommenden 58-jährigen Opel-Lenker. Der Fahrer des Volvos, dessen 30-jähriger Beifahrer sowie der Opel-Lenker wurden durch den Unfall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 25.000 EUR. Während der Unfallaufnahme musste die Südrandstraße kurzzeitig gesperrt werden, es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen. Ein Techniker, welcher den Ampelausfall beheben wollte, entdeckte mehrere Siebenschläfer im Inneren der Ampeltechnik, die sich dort häuslich niedergelassen und offensichtlich die Elektronik beschädigt haben. Aus Gründen des Tierschutzes musste die Reparatur der Anlage daher bis auf weiteres verschoben werden.

