Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim: Einbruch in Weinhandlung

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zugang zu einer am Kelterplatz gelegenen Weinhandlung. Hierzu wurde ein auf der Gebäuderückseite liegendes Fenster nach Innen gedrückt, sodass durch die Öffnung in das Geschäft eingestiegen werden konnte. Aus dem Innenraum wurden anschließend ein Tresor sowie Bargeld in bislang unbekannte Höhe entwendet. Ob weitere Gegenstände entwendet wurden und wie hoch der entstandene Schaden am Fenster und Inventar ist, ist Gegenstand der beim Polizeiposten Besigheim geführten Ermittlungen.

