Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person unter Alkoholeinfluss

Winterberg (ots)

Am 18.06.2022 befuhr ein 58jähriger Winterberger mit seinem Pkw um 06:45 Uhr die B480 von Olsberg nach Winterberg. Bereits in Niederfeld fiel Zeugen seine unsichere Fahrweise auf. In Winterberg befuhr er schließlich den Kreisverkehr Am Hagenblech in entgegengesetzter Richtung, anschließend über eine Verkehrsinsel und kollidierte mit einer Schutzplanke. Der Pkw-Fahrer wurde hierbei leicht verletzt und wurde zur ambulanten Behandlung in das Krankenhaus Winterberg verbracht. Dort wurde ihm aufgrund seiner festgestellten Alkoholisierung ebenfalls eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. (ko.)

