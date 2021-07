Polizei Mönchengladbach

POL-MG: E-Bike aus Garage gestohlen

Mönchengladbach (ots)

Aus einer an einem Mehrfamilienhaus gelegenen Garage an der Steinsstraße in Geistenbeck hat ein bislang unbekannter Täter zwischen Dienstag, 20. Juli, 15 Uhr und Mittwoch, 21. Juli, 13.15 Uhr ein E-Bike der Marke Bulls gestohlen. Der Besitzer hatte das Fahrrad in der Garage abgestellt und mit einem Rahmenschloss gesichert. Am nächsten Tag stellte er fest, dass die Garage offenstand und sein E-Bike entwendet wurde. Eine Sachfahndung wurde eingeleitet. Die Polizei bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

