POL-HSK: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kradfahrer

Olsberg (ots) - Nach einem Diebstahl sucht die Polizei nach Zeugen. Im Zeitraum zwischen Donnerstag 4:30 Uhr und 9:45 Uhr haben Unbekannte drei Warnbarken und ein Baustellenschild von einer Baustelle an der L 743 entwendet. Die Polizei fragt jetzt: Wer kann Angaben zu dem Diebstahl machen? Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis Pressestelle Laura Burmann ...

mehr