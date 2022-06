Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Lkw gegen Baum gefahren - Fahrer schwer verletzt

Hochsauerlandkreis (ots)

Marsberg

Am Donnerstagmorgen gegen 03:20 Uhr verunfallte ein 33-jähriger Lkw-Fahrer aus Marsberg auf der Diemelseestraße und verletzte sich dabei schwer. Er fuhr von Padberg in Richtung Helminghausen. Im Bereich einer Rechtskurve kam er aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Straßenbaum. Bei dem Unfall wurde der Fahrer im Führerhaus des Lasters eingeklemmt. Er musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

