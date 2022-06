POL-GÜ: An der Freilichtbühne in Gnoien abgestelltes Auto brennt

Kirch Mulsow (Neubukow) (ots) - Am 03.06.2022 befuhr eine 24-jährige Traktorfahrerin, deutscher Nationalität, die Kreisstraße 4 von Kirch Mulsow in Fahrtrichtung Madsow (bei Neubukow). Aus bislang ungeklärter Ursache kam die Fahrzeugführerin von der Fahrbahn nach rechts ab und kollidierte mit einem am Straßenrand befindlichen Baum. Durch den Zusammenstoß wurde ...

