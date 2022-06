Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: schwerer Verkehrsunfall: Traktorfahrerin kollidiert mit Baum

Kirch Mulsow (Neubukow) (ots)

Am 03.06.2022 befuhr eine 24-jährige Traktorfahrerin, deutscher Nationalität, die Kreisstraße 4 von Kirch Mulsow in Fahrtrichtung Madsow (bei Neubukow). Aus bislang ungeklärter Ursache kam die Fahrzeugführerin von der Fahrbahn nach rechts ab und kollidierte mit einem am Straßenrand befindlichen Baum. Durch den Zusammenstoß wurde die junge Frau schwer verletzt und am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Fahrerin wurde zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden am Traktor beläuft sich auf 100.000 Euro. Die Kraftstofftanks des Traktors wurden durch den Zusammenstoß so stark beschädigt, dass Betriebsstoffe ausgelaufen sind. Das Umweltamt kommt zur weiteren Prüfung vor Ort. Aktuell ist die Fahrbahn voll gesperrt und die Bergungsmaßnahmen laufen.

