POL-GÜ: Verkehrsunfall mit drei beteiligten PKW und drei verletzten Personen in Güstrow

Güstrow (ots) - Ein Bus und eine Radfahrerin waren am 16.05.2022 gegen 07:45 Uhr in Güstrow auf der Neukruger Straße in gleicher Richtung unterwegs. Der Busfahrer wollte nach rechts in die Wendenstraße abbiegen, als er dabei mit der auf dem für Radfahrer freigegebenen Gehweg kollidierte. Die 45 jährige Radfahrerin verstarb an der Unfallstelle. Für die Dauer der ...

mehr