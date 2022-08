Polizeipräsidium Ludwigsburg

A81

Gemarkung Freiberg: Pkw gerät ins Schleudern - zweiter Pkw fährt in diesen

Ludwigsburg (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache kam am frühen Sonntagmorgen gegen 02.00 Uhr eine 30-jährige Mercedes-Lenkerin auf der linken Spur der A81 zwischen den Anschlussstellen Pleidelsheim und Ludwigsburg-Nord ins Schleudern. Durch die folgende Kollision mit der Betonschutzplanke drehte sich der Pkw schließlich und kam quer auf dem linken und mittleren Fahrstreifen zum Stehen. Die Fahrerin und weitere Insassen konnten das Fahrzeug verlassen und sich auf dem Grünstreifen neben der Fahrbahn in Sicherheit bringen. Kurz danach kam es schließlich zu einem weiteren Zusammenstoß. Hierbei hatte ein in gleicher Richtung fahrender 19-jähriger VW-Polo-Fahrer das querstehende Unfallfahrzeug zu spät erkannt und kollidierte mit diesem. Die Insassen beider Fahrzeuge wurden durch die Kollisionen nicht verletzt. Die Pkw waren durch die Unfälle nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 32.000,00 Euro. Vor Ort im Einsatz waren drei Streifenwagenbesatzungen der Verkehrspolizei Ludwigsburg, eine Streife des Polizeireviers Marbach, Kräfte der Feuerwehren Pleidelsheim und Freiberg und 2 Rettungswagenbesatzungen. Die Autobahnmeisterei war für Absicherungsmaßnahmen am Unfallort eingesetzt. Die Autobahn war in Fahrtrichtung Stuttgart für ca. 20 Minuten voll gesperrt. Im weiteren Verlauf konnte der Verkehr bis zur Räumung der Unfallstelle schließlich zumindest einspurig über den Standstreifen vorbeigeleitet werden.

