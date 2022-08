Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: A81

Gemarkung Pleidelsheim: Nicht angepasste Geschwindigkeit - Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Ludwigsburg (ots)

Aufgrund nicht an Regen angepasster Geschwindigkeit kam am Samstagabend gegen 18.30 Uhr ein 29-jähriger Lenker eines Land Rovers kurz nach dem Parkplatz Kälbling in Fahrtrichtung Stuttgart nach links in die Leitplanke und blieb im weiteren Verlauf auf der linken Fahrspur stehen. Kurze Zeit später befuhr ein 43-jähriger VW-Lenker ebenfalls die linke Fahrspur und musste aufgrund des zuvor stattgefundenen Unfalls nach rechts ausweichen. Da auch dieser die Geschwindigkeit nicht entsprechend angepasst hatte, kollidierte er zunächst mit der rechten Leitplanke. Hierbei wurde das Fahrzeug ausgehebelt, kippte auf die Beifahrerseite und rutschte auf dieser mehrere Meter weiter, bis er auf der mittleren Fahrspur noch immer auf der Seite liegend zum Stillstand kam. Der zuerst verunfallte Fahrer des Land Rover blieb unverletzt. Der Fahrer des VW wurde nach bisherigen Erkenntnissen leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro. Zur Unfallaufnahme war eine Streifenwagenbesatzung der Verkehrspolizei Ludwigsburg vor Ort, die Feuerwehren Mundelsheim und Großbottwar mit mehreren Fahrzeugen und eine Rettungswagenbesatzung. Die Autobahn musste in Fahrtrichtung Stuttgart für die Bergung der Fahrzeuge kurzfristig gesperrt werden.

