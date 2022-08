Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Eine leicht verletzte Person und ein Sachschaden von insgesamt rund 41.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagabend in Ditzingen ereignete. Ein 34 Jahre alter Peugeot-Fahrer wollte gegen 21:25 Uhr aus Richtung Ditzingen kommend in den Kreisverkehr Höfinger Straße/Landesstraße 1177 einfahren. Hierbei übersah er einen 54-Jährigen, der sich bereits mit seinem Mitsubishi im Kreisverkehr befand. Durch die Kollision prallte der Mitsubishi gegen eine Leitplanke und die 49-jährige Beifahrerin des 54-Jährigen wurde leicht verletzt. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass der Peugeot-Fahrer unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Ein Atemalkoholtest bestätigte dies mit einem Wert von rund 2,1 Promille. Der 34-Jährige musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Ditzingen war mit vier Fahrzeugen und 24 Wehrkräften ebenfalls im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell