Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim/B27: 22-jähriger rauscht ohne Führerschein in Streifenwagen

Ludwigsburg (ots)

Beamte des Polizeireviers Kornwestheim führten in der Nacht zum Sonntag eine Kontrollstelle auf der B27 zwischen den Anschlussstellen Kornwestheim Süd und Mitte in Fahrtrichtung Ludwigsburg durch. Gegen 03:35 Uhr fuhr der 22-jährige Lenker eines VW Golf in Richtung Ludwigsburg und übersah hierbei den Streifenwagen, welcher zur Absicherung der Kontrollstelle mit Warnblinker und Blaulicht auf dem linken Fahrstreifen abgestellt war. Ein hinzugezogener Rettungswagen versorgte den 22-jährigen vor Ort, da er sich durch das Auffahren auf den Streifenwagen leicht verletzte. Die Polizeibeamten befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalls nicht im Fahrzeug und wurden nicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Verursacher nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Bei dem Golf handelt es sich außerdem um ein Mietfahrzeug, weshalb die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg nicht nur die Unfallaufnahme, sondern auch die weiteren Ermittlungen übernommen hat, wer dem Beschuldigten das Fahrzeug überlassen hat. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro. Der Golf, bei welchem die Airbags auslösten, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Gegen 05:20 Uhr war die Unfallstelle geräumt, es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

