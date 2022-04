PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Kupfer gestohlen +++ Motorroller entwendet +++ Gegen geparktes Auto gefahren - Dacia kippt um +++ Aktueller Blitzerreport

Limburg (ots)

1. Kupfer gestohlen,

Runkel, Steeden, Steedener Hautstraße, 20.04.2022, 23.30 Uhr bis 21.04.2022, 00.00 Uhr

(pa)In der Nacht zum Donnerstag waren in Runkel Steeden Metalldiebe am Werk. Ersten Erkenntnissen nach sind Unbekannte gegen 23.30 Uhr in der Steedener Hauptstraße auf das umzäunte Gelände eines Energieversorgungsunternehmens eingedrungen. Dort stahlen die Täter diverse Kupferdrahtreste aus einem Container, um sie anschließend mit einem Fahrzeug abzutransportieren. Der Wert des gestohlenen Kupfers wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Die Limburger Kriminalpolizei ermittelt und bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06431) 9140 - 0 zu melden.

2. Motorroller entwendet,

Hadamar, Niederhadamar, Mainzer Landstraße, 21.04.2022, 15.00 Uhr bis 23.00 Uhr

(pa)In Niederhadamar wurde im Laufe des Donnerstags ein Motorroller gestohlen. Das Kleinkraftrad war in einem Hof in der Mainzer Landstraße geparkt, als jemand es im Zeitraum zwischen 15.00 Uhr und 23.00 Uhr entwendete. An dem schwarzen 50er-Roller des Herstellers "Kymco" war zur Tatzeit das Versicherungskennzeichen "163 HAG" montiert. Der Wert des gestohlenen Zweirads beläuft sich auf einige Hundert Euro. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Limburg nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

3. Gegen geparktes Auto gefahren - Dacia kippt um, Limburg a. d. Lahn, Eschhofen, Limburger Straße, 22.04.2022, gg. 06.55 Uhr

(pa)Am Freitagmorgen kam es im Limburger Stadtteil Eschhofen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Autofahrerin verletzt wurde und an drei Pkw ein Schaden von zusammen rund 12.000 Euro entstand. Kurz vor 07.00 Uhr befuhr eine 19-jährige Dacia-Fahrerin die Limburger Straße aus Richtung Ennerich kommend, als sie aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Dacia Logan stieß gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Peugeot 208 und schob diesen auf einen davorstehenden Mercedes GLK. Durch die Kollision kippte der Dacia der Unfallverursacherin auf die Fahrerseite. Bei dem Unfall erlitt die 19-Jährige leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus.

4. Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizeidirektion Limburg-Weilburg für die kommende Woche:

Mittwoch: B49, Gemarkung Beselich Heckholzhausen Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell