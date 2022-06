Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rabiater Dieb gibt Beute zurück

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Sonntagabend (19.06.2022) einem 25 Jahre alten Mann an der Hauptstätter Straße das Mobiltelefon sowie seine Geldbörse gestohlen. Der 25-Jährige saß gegen 21.30 Uhr an der Bushaltestelle Rathaus in Richtung Charlottenplatz, als der Unbekannte herantrat und die neben dem Mann auf der Bank liegenden Gegenständen an sich nahm. Der Täter und der Bestohlene stiegen daraufhin in die Stadtbahn der Linie U1 in Richtung Südheimer Platz ein. Der 25-Jährige forderte in der Bahn fortwährend die Rückgabe der gestohlenen Gegenstände, als ihn der Unbekannte gegen die Wand stieß und auf den 25-Jährigen einschlug. An der Haltestelle Marienplatz stiegen die beiden Beteiligten sowie weitere Zeugen aus. Der 25-Jährige hielt daraufhin den Unbekannten fest und mit verbaler Unterstützung der Zeugen gab der Täter die gestohlenen Gegenstände wieder heraus, bevor er in unbekannte Richtung davonrannte. Der 25 Jahre alte Mann erlitt leichte Verletzungen. Der Täter soll zirka 40 Jahre alt, etwa 180 Zentimeter groß und dick sein. Er hatte schwarz-weiße kurze glatte Haare und einen Dreitagebart. Bekleidet war er mit einem grauen T-Shirt. Er soll deutsch und arabisch gesprochen haben.

