Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Geschlagen und ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Sonntag (19.06.2022) im Bereich der Kleinen Königstraße einen 41 Jahre alten Mann ausgeraubt. Der 41-Jährige ging gegen 00.35 Uhr aus einer Bankfiliale an der Königstraße durch eine Passage in Richtung Kleine Königstraße, als ihm der Unbekannte entgegenkam, ihn unvermittelt am Hals packte und auf ihn einschlug. Anschließend nahm er das Kartenetui mit 50 Euro Bargeld an sich und rannte in Richtung Eberhardstraße davon. Alarmierte Rettungskräfte versorgten den Leichtverletzten vor Ort. Der Täter soll rund 25 Jahre alt und etwa 180 Zentimeter groß gewesen sein. Er trug eine weiße Basecap sowie ein weißes T-Shirt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

