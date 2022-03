POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Brand durch Feuerwehr eingedämmt

Rems-Murr-Kreis: (ots) - Rudersberg: Von Straße abgekommen Ein 23-jähriger VW-Fahrer befuhr am Mittwoch gegen 5.30 Uhr die L 1080 vom Rettichkreisverkehr in Richtung Rudersberg. In einer Kurve kam er infolge gesundheitlicher Probleme von der Straße ab und fuhr ungebremst in die Böschung. Der Autofahrer verletzte sich dabei leicht und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Das Unfallauto, an dem ...

