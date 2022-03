Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Brand auf Firmengelände

Aalen (ots)

Blaufelden: Brand auf Firmengelände

Derzeit ist ein Großaufgebot der Feuerwehr in der Jägergasse in Billingsbach im Einsatz. Die Rettungskräfte wurden gegen 11.10 Uhr alarmiert. Dort brennt ein größeres Firmengebäude, welches in Vollbrand steht. Das Feuer droht auf benachbarte Gebäude überzugreifen. Nach derzeitigen Informationen sind bislang keine verletzten Personen zu beklagen. Die Personen eines nahegelegenen Kindergartens wurden vorsorglich evakuiert und werden außerhalb des Gefahrenbereichs versorgt. Weitere Informationen liegen derzeit nicht vor. Die Polizei Aalen wird über den Fortgang des Brandes berichten.

