Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Wohnwagen aufgebrochen - Rabiater Autofahrer - Flächenbrand - Gitterboxen und Baumstämme entwendet - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Remshalden-Geradstetten: Wohnwagen aufgebrochen

Im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag und Dienstagnachmittag brach ein Dieb gewaltsam einen Wohnwagen auf und entwendete diverse Haushaltsgegenstände und Elektrogeräte. Der Schaden wird auf 500 Euro beziffert. Der Wohnwagen der Marke Bürstner stand auf einem Abstellplatz eines Betriebes im Banater Weg. Hinweise auf den Dieb bzw. verdächtiger Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151/959422 entgegen.

Remshalden-Grunbach: Vorfahrt missachtet

An der Kreuzung der Lehenstraße mit der Schorndorfer Straße ereignete sich am Dienstag, gegen 7.30 Uhr ein Unfall, bei dem rund 6000 Euro Schaden entstand. Ein 35-jähriger Skoda-Fahrer missachtete dort die Vorfahrt einer 20-Jährigen, die mit einem Fiat unterwegs war.

Weinstadt: Auffahrunfall

In der Straße Liedhorn staute sich am Dienstagnachmittag der Verkehr. Ein 55-jähriger Renault-Fahrer erkannte diesen Umstand gegen 17 Uhr zu spät und fuhr in der Folge auf den Mercedes einer 52-Jährigen auf. Eine nachfolgende 24-jährige Peugeot-Fahrerin erkannte den Stau ebenfalls zu spät und touchierte den Renault. Es entstand Sachschaden von geschätzten 20.000 Euro. Vorsorglich wurden der 55-Jährige sowie die 24-Jährige vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Waiblingen: Unfall an Parkplatzausfahrt

Beim Ausfahren vom Parkplatz eines Discounters in die Devizesstraße stieß am Dienstag, gegen 17.10 Uhr 44 Jahre alter Toyota-Fahrer mit einem 32-jährigen Skoda-Fahrer zusammen. Es entstand Sachschaden von rund 8000 Euro.

Waiblingen: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Rund 10.000 Euro Schaden entstand bei einem Unfall, der sich am Dienstag, gegen 14.45 Uhr auf der B14 ereignete. Ein 40-Jähriger war mit seinem Skoda zwischen Waiblingen und Winnenden unterwegs und wechselte vom rechten auf den linken Fahrstreifen. Hierbei übersah er einen Audi, der von einem 31-Jährien gelenkt wurde.

Waiblingen: Rabiater Autofahrer-Zeugen gesucht

Ein 30-Jähriger befuhr am Dienstag, gegen 14.40 Uhr mit seinem Ford samt Anhänger die B14. Dabei wurde er mehrmals vom Fahrer eines silbergrauen B-Klasse Mercedes ausgebremst, sodass er selbst Gefahrenbremsungen einleiten musste. Der Geschädigte hielt in der Folge sein Gespann kurz nach dem Parkplatz Korber Kopf auf dem Seitenstreifen an. Der Mercedes-Fahrer hielt ebenfalls an, schrie den Geschädigten an und schlug ihn mehrmals ins Gesicht. Hierdurch wurde er leicht verletzt. Zeugen, die den Vorfall samt Ausbremsmanöver beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151/950422 zu melden.

Großerlach: Stammholz entwendet

Im Zeitraum zwischen 6. März und 19. März 2022 wurden im Mehlhauweg ca. 15 Festmeter Stammholz entwendet. Das Holz war direkt an dem Waldweg abgelegt, der sich zwischen Grab und Morbach befindet. Es ist davon auszugehen, dass zum Abtransport der 5 Meter langen Stämme ein Fahrzeugkran zum Einsatz kam. Hinweise hierzu erbittet nun die Polizei in Murrhardt unter der Tel. 07192/5313.

Murrhardt: Wildunfall

3000 Euro Sachschaden und ein totes Reh ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstag kurz nach 22 Uhr ereignete. Ein 43-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr die L 1166 in Richtung Fornsbach, als ein Reh plötzlich die Fahrbahn querte. Der Autofahrer konnte den Zusammenstoß mit dem Tier nicht mehr vermeiden. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Backnang: Unfallflucht

Auf dem Kundenparkplatz eines Fitnessstudios in der Stuttgarter Straße stieß am Dienstagabend zwischen 19.45 Uhr und 21.45 Uhr ein unbekannter Autofahrer gegen einen dort parkenden Pkw VW Golf. Dabei entstand ca. 6000 Euro Sachschaden. Der Verursacher meldete den Vorfall nicht und flüchtete. Hinweise zum Unfallgeschehen wird von der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 erbeten.

Oppenweiler: Brems- mit Gaspedal verwechselt

Eine 84-jährige Mercedes-Fahrerin verursachte am Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr versehentlicih einen Unfall, bei dem ca. 10.000 Euro Sachschaden entstand. Sie rangierte mit ihrem Pkw im Rohrbachweg aus einem Parkplatz und verwechselte dabei die Pedale. Sie steiß dabei gegen einen Gartenzaun, eine Straßenlaterne sowie zwei Obstbäume. Die Fahrzeuginsassen blieben beim Unfall unverletzt.

Auenwald: Flächenbrand

Die örtliche Feuerwehr musste am Dienstagmittag gegen 12.30 Uhr wegen eines Flächenbrandes ausrücken. Im Gewann Kelterwiesen brannte eine ca. 30 x 50 Meter große Wiesenfläche, die von der Feuerwehr rasch gelöscht werden konnte. Der dabei entstandene Sachschaden ist gering. Verletzt wurde niemand. Da von einer vorsätzlichen Brandlegung auszugehen ist, bittet die Polizei Weissach unter Tel. 07191/35260 um sachdienliche Hinweise.

Fellbach: Versuchter Fahrraddiebstahl

Ein 34-Jähriger kam am Dienstagabend gegen 20.10 Uhr zu seinem Rad zurück, das er in einer Gitterbox in der Rathaus-Tiefgarage parkte. Er stellte hierbei drei Jugendliche fest, die die Box bereits widerrechtlich geöffnet hatten und sich an dem Rad zu schaffen machten. Der Radbesitzer wurde noch kurz von den Tatverdächtigen mit einer mitgeführten Eisenstange bedroht, ehe die drei Burschen wegrannten. Von denen liegt folgende vage Beschreibung vor: Sie waren ca. 15 Jahre und zwischen 150 und 170 cm groß. Ein Tatverdächtiger trug ein weißes Oberteil und die anderen beiden schwarze Oberteile. Wer hierzu noch weitere Hinweise geben kann, sollte sich bitte mit der Fellbacher Polizei unter Tel. 0711/57720 in Verbindung setzen.

Urbach: Gitterboxen entwendet

Zwischen Freitag- und Sonntagabend wurden auf einem Firmengelände im Karl-Dungs-Platz ca. 30 Gitterboxen im Wert von je 115 Euro entwendet. Zum Abtransport müsste ein Gabelstapler und ein Lkw zum Einsatz gekommen sein. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 entgegen.

Schorndorf: Gestürzter Motorradfahrer

Ein 16-jähriger Motorrad-Fahrer befuhr am Dienstag gegen 17.20 Uhr die L 1150, als er in einer scharfen Linkskurve nach dem Kreisverkehr Haubersbronn in Richtung Welzheim die Kontrolle verlor. Er kam nach rechts ab und streifte eine Leitplanke. Der Zweiradfahrer verletzte sich dabei leicht. Sein Zweirad der Marke Suzuki war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell