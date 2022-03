Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Feuerwehreinsätze - Unfall

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Rudersberg: Von Straße abgekommen

Ein 23-jähriger VW-Fahrer befuhr am Mittwoch gegen 5.30 Uhr die L 1080 vom Rettichkreisverkehr in Richtung Rudersberg. In einer Kurve kam er infolge gesundheitlicher Probleme von der Straße ab und fuhr ungebremst in die Böschung. Der Autofahrer verletzte sich dabei leicht und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Das Unfallauto, an dem Sachschaden in Höhe von ca. 800 Euro entstand, wurde abgeschleppt.

Schorndorf-Haubersbronn: Flächenbrand

Im Gewann Reeberg nahe der L 1150 geriet am Mittwochnachmittag gegen 13.20 Uhr die Wiese eines Obstgartens in Brand. Die Feuerwehr Urbach war mit drei Fahrzeugen und 15 Kräften zum Löscheinsatz ausgerückt und konnten das Feuer rasch löschen. Durch das Feuer kamen auch Obstbäume zu Schaden. Die Brandursache ist noch unklar.

Schorndorf: Falscher Alarm

Die Feuerwehr Urbach wurde am Mittwochvormittag gegen 10.30 Uhr wegen eines angeblich brennenden Lkw auf die B 29 beordert. Dort war ein stark qualmender Lkw, der in Richtung Stuttgart unterwegs war, auf den Parkplatz bei den Badeseen gefahren. Es stellte sich heraus, dass die Rauchentwicklung nicht auf einen Fahrzeugbrand zurückzuführen war, sondern dass das Ad-Blue-System des Lkw für die starke Rauchentwicklung verantwortlich war. Die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 15 Personen im Einsatz war, musste deshalb nicht tätig werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell