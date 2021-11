Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Brandmeldealarm in Bildungseinrichtung

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Grundschöttel und Volmarstein wurden am Mittwochmorgen um 06:34 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einer Bildungseinrichtung in der Straße "Am Grünewald" alarmiert. Durch die erst eintreffenden Einsatzkräfte konnte allerdings schnell Entwarnung gegeben werden. In einem Bewohnerzimmer hatte der Rauchmelder aufgrund von übermäßigem Gebrauch von Deospray ausgelöst. Der Raum wurde natürlich belüftet und die Einsatzstelle an einen Verantwortlichen übergeben. Einsatzende nach guten 25 Minuten. Neben den ehrenamtlichen Einsatzkräften der Feuerwehr war auch noch der Rettungsdienst vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell