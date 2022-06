POL-S: Roller gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Münster (ots) - Zu einem Unfall mit einem Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro kam es am Samstag (18.06.2022) in der Straße Am Klosterhof. Ein Zeuge beobachtete gegen 02.45 Uhr einen schwarzen Ford welcher zunächst in Richtung Jagststraße fuhr. Nachdem er auf Höhe der Hausnummer 28 kurz angehalten hatte, fuhr das Fahrzeug rückwärts und streifte dabei mehrere geparkte Fahrzeuge. Beim ...

