Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Jugendliche unsittlich berührt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Untertürkheim (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Sonntag (19.06.2022) zwei 16 und 17 Jahre alte Jugendliche in einem Freibad unsittlich berührt. Die beiden Mädchen befanden sich gegen 18.00 Uhr im Strudelbecken des Freibades an der Inselstraße, als der Unbekannte die beiden offenbar mehrfach anfasste. Als die jungen Frauen den Bademeister verständigten, flüchtete der Unbekannte. Die Jugendlichen beschrieben den Verdächtigen als 30 bis 40 Jahre alt mit kräftiger Statur und schwarzen kurzen Haaren. Er soll gebräunte Haut haben, seine Augen beschrieben die Jugendlichen als leicht mandelförmig. In drei weiteren Fällen soll es am Samstag und Sonntag zu unsittlichen Berührungen von Badegästen gekommen sein, bei denen die Beamten die Personalien von Männern im Alter von 19, 22 und 53 Jahren feststellten. Die Ermittlungen zu den Tatabläufen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell