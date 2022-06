Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher bei Tat gestört - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Ein Unbekannter ist am Sonntag (19.06.2022) an der Tailfinger Straße in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Ein 40 Jahre alter Bewohner wachte gegen 04.40 Uhr auf, als er verdächtige Geräusche aus dem Erdgeschoss hörte. Während er das Licht angemacht hatte und die Treppe hinabging, flüchtete der Einbrecher mit seiner Beute, einer Festplatte, einem Geldbeutel und einem Mobiltelefon sowie einem Musikinstrument. Der 40-Jährige alarmierte die Polizei, nachdem er eine aufgehebelte Terrassentür festgestellt hatte. Teile der Beute ließ der Unbekannte bei seiner Flucht auf einem Nachbargrundstück zurück. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

