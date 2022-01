Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht - Geschädigte/r gesucht

Herold (ots)

Am Samstag, den 08.01.2022 ereignete sich gegen 14:00 Uhr in Herold, in der Lahnstraße in Höhe der dortigen Gaststätte "Dörsbachhöhe" eine Verkehrsunfallflucht.

Ein silberner PKW Audi A4 setzte von einem Parkplatz zurück und beabsichtigte, auf der Straße zu wenden. Hierbei stieß dieser vermutlich mit seiner Anhängerkupplung gegen ein auf der gegenüberliegenden Seite am Straßenrand geparktes, möglicherweise braun/rötliches Fahrzeug.

Der Unfallversucher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Sachschaden zu kümmern oder einen Personalienaustausch zu ermöglichen und brachte den Vorfall erst am Folgetag bei hiesiger Dienststelle zur Anzeige.

Leider sind bis auf die mögliche Farbe des vermeintlich geschädigten Fahrzeuges keinerlei weitere Details bekannt.

Mögliche Zeugen des Unfallgeschehens oder aber auch der Halter/Nutzer des Fahrzeuges werden gebeten, sich bei der Polizei Diez zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell