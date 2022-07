Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Nachholtermin Benefizkonzert mit dem Polizeiorchester Niedersachsen in Norden

Norden (ots)

Das Benefizkonzert mit dem Polizeiorchester Niedersachsen in Norden, das aus Krankheitsgründen ausfallen musste, wird am Sonntag, den 11.06.2023, nachgeholt.

Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit. Zurückgegeben werden können Karten im Marktpavillon der Stadtwerke Norden.

Das Konzert sollte ursprünglich am 17.06.2022 in der Ludgeri-Kirche stattfinden, die Einnahmen kommen der Präventionsarbeit an der Oberschule Norden zu Gute. Die Veranstalter bedanken sich für die bereits im Vorfeld des Konzertes eingegangenen Spenden.

Veranstaltet wird das Konzert vom Präventionsrat der Stadt Norden in Kooperation mit dem Polizeikommissariat Norden und dem Präventionsverein Norden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell