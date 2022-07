Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wiesmoor - Zeugenaufruf nach auffälliger Fahrweise

Hage - Verkehrsunfall mit leicht verletztem E-Scooter-Fahrer

Osteel - Verkehrsunfallflucht

Dornum - Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - Zeugenaufruf nach auffälliger Fahrweise

Am 13.07.2022 zwischen 18 und 19 Uhr fiel ein 58-jähriger Wiesmoorer in seinem schwarzen Toyota durch eine unsichere und mutmaßlich gefährliche Fahrweise auf. Nach ersten Erkenntnissen soll er während der Fahrt mehrmals auf die Gegenfahrbahn und auf den Grünstreifen gekommen sein. Auch soll es zu sogenannten "Beinahe-Unfällen" mit anderen Verkehrsteilnehmern gekommen sein. Der Weg des Mannes führte ihn von Leer aus durch die Gemeinde Großefehn in die Gemeinde Uplengen. Verkehrsteilnehmer, welche sich an den Toyota erinnern können und Angaben zu dessen Fahrweise machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Wiesmoor zu melden unter Telefon 04944 914050.

Hage - Verkehrsunfall mit leicht verletztem E-Scooter-Fahrer

Ein 15-Jähriger fuhr mit einem E-Scooter auf der Bürgermeister-Bolt-Straße in Hage und kollidierte dort mit einem parkenden Mercedes Sprinter. Der Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwoch gegen 13.10 Uhr. Durch den Zusammenstoß stürzte der Jugendliche und verletzte sich leicht. Vorsorglich wurde der Rettungsdienst alarmiert. Eine Behandlung war vor Ort allerdings nicht erforderlich. Es entstand kein Sachschaden.

Osteel - Verkehrsunfallflucht

Ein Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht ereignete sich am Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr auf der Schoonorther Landesstraße in Osteel. Ein 32-jähriger Toyota-Fahrer fuhr auf der Neuwesteeler Straße und wollte die Schoonorther Landstraße überqueren. Aus entgegengesetzter Richtung fuhr ein unbekannter Autofahrer aus dem Woldeweg kommend in Richtung Schoonorther Landstraße. Beim Vorbeifahren touchierten sich beide Autos. Am Toyota entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Der unfallbeteiligte Autofahrer entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Autofahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Norden zu melden unter Telefon 04931 9210.

Dornum - Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Bereits zwischen dem 03. und 12. Juni kam es am Fährparkplatz in Dornum zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine bislang unbekannte Person schädigte dort vermutlich beim Parkvorgang den VW Tiguan eines 63-Jährigen. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Dornum entgegen unter 04933 992750.

Norden - Verkehrsunfallflucht nach Unfall im Begegnungsverkehr

Am Mittwoch kam es gegen 12.15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Deichstraße in Norden. Ein 61-jähriger Radfahrer fuhr auf der Deichstraße in Richtung Norddeich. Von hinten näherte sich ein Wohnmobilfahrer, der in die gleiche Richtung fuhr. Beim Vorbeifahren soll der Wohnmobilfahrer den vorgeschriebenen Seitenabstand nicht eingehalten haben. Der Radfahrer musste auf den Grünstreifen ausweichen und kam hier zu Fall. Er zog sich leichte Verletzungen zu. Der Wohnmobilfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Südbrookmerland - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Ein 22-jähriger Mercedes-Fahrer war am Mittwoch gegen 14 Uhr auf der Auricher Straße in Südbrookmerland unterwegs. Bei einer Verkehrskontrolle stellten Polizeibeamte der Polizei Aurich fest, dass der Mann nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis zum Führen von Pkw verfügte. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und der Autoschlüssel sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

