POL-AUR: Esens - Auseinandersetzung am Schützenplatz

Eversmeer - Pedelec gestohlen

Wittmund - Einbruch in Gartenlaube

Friedeburg - Motorcross am See gestohlen

Wittmund - Fischwilderei /

Die Polizei ist in der Nacht zu Mittwoch zu einer Auseinandersetzung in Esens gerufen worden. Ein 19-Jähriger und ein 22-Jähriger waren gegen 0.30 Uhr am Schützenplatz aneinandergeraten und es kam zu einer wechselseitigen Körperverletzung. Der 22-Jährige wurde durch eine Bierflasche am Kopf verletzt. Er musste medizinisch versorgt werden. Beide Männer erstatten Strafanzeige.

Unbekannte sind in eine Blockhütte in Eversmeer eingebrochen. Die Täter verschafften sich Zugang zu einem Grundstück an der Linienstraße und entwendeten aus der Blockhütte zwei Pedelecs. Die Tatzeit erstreckt sich von Sonntag, 03.07.2022, 20 Uhr, bis Dienstag, 12.07.2022, 12.30 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Esens entgegen unter Telefon 04971 926500.

Zu einem Einbruch kam es in der Berliner Straße in Wittmund. Zwischen Freitag und Dienstag schlugen Unbekannte die Fensterscheibe einer Gartenlaube ein und verschafften sich so Zutritt zu dem Objekt. Es wurde augenscheinlich nichts entwendet. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 04462 9110.

Unbekannte haben in Friedeburg ein Kleinkraftrad gestohlen. Das schwarze Krad der Marke Yamaha stand zur Tatzeit auf einem Freigelände in unmittelbarer Nähe zu einem See am Auricher Weg in einem Holzunterstand. Der Tatzeitraum erstreckt sich von Samstag, 19 Uhr, bis Sonntag, 16 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei Esens entgegen unter Telefon 0471 926500.

In Wittmund kam es zu Fällen von Fischwilderei. Bislang unbekannte Personen legten vermutlich bereits im Juni im Bereich Lehmkuhlenweg in Willen und in Isums Kiemennetze in der Harle aus. Mehrere Fische hatten sich bereits verfangen. Die beiden Netze wurden sichergestellt. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04462 9110.

Am Montag wurde in Esens am Schützenplatz ein roter VW Kombi beschädigt. Der Wagen stand am dortigen Ostfriesland-Wanderweg. Die Tatzeit ist zwischen 14 Uhr und 23.40 Uhr. Der entstandene Sachschaden liegt bei über 1000 Euro. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei Esens entgegen unter Telefon 04971 926500.

