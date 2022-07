Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Ihlow - Von Fahrbahn abgekommen

Ein 30-jähriger Mann verunfallte am Dienstagmorgen in Ihlow und wurde hierbei leicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Opel-Fahrer gegen 9 Uhr auf der Holzlooger Straße in Richtung Theene. Im Bereich einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Auto gegen einen Baum. Der 30-Jährige konnte sich selbst aus dem Auto befreien. Er wurde durch den Rettungsdienst behandelt und einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Aurich - Unfallflucht nach Überholvorgang

Am Dienstagmorgen gegen 9.25 Uhr kam es in Aurich zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 73-Jähriger mit seinem Citroen mit Anhänger auf der Dornumer Straße in Richtung Westerholt und wollte einen vorausfahrenden Trecker überholen. Zeitgleich nähert sich von hinten ein weiteres Auto, das ebenfalls zum Überholen ansetzte. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, scherte der 73-jährige Citroen-Fahrer wieder hinten dem vorausfahrenden Trecker ein. Hierbei geriet er mit seinem Fahrzeuggespann ins Schlingern und schließlich nach rechts von der Fahrbahn ab. Er kam in einem Graben zum Stehen. Das andere Auto setzte den Überholvorgang fort und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der 73-Jähriger blieb unverletzt. Am Citroen entstand geringer Sachschaden, der Wagen musste allerdings durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Unfallflucht

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Dienstagmorgen gegen 8.30 Uhr in Aurich. Auf einem Parkplatz an der Von-Jheringstraße beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Parkvorgang einen daneben geparkten Mercedes. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Wiesmoor - Kind verletzt

Ein neunjähriger Junge ist am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt werden. Nach ersten Erkenntnissen wollte der Junge die Hauptstraße bei Grünlicht einer Ampelanlage überqueren. Zeitgleich fuhr ein 35-Jähriger mit seinem Pkw auf der Hauptstraße in Richtung Strackholt und stieß mit dem Jungen zusammen. Der Neunjährige wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst behandelt.

Hage - Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Parkvorgang einen Audi A1 auf einem Parkplatz an der Hauptstraße in Hage. Die Tat ereignete sich bereits vor einer Woche zwischen Mittwochmorgen, 06.07. und Donnerstagnachmittag, 07.07. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Norden unter Telefon 04931 9210 zu melden.

