Polizei Gütersloh

POL-GT: Radfahrerin flüchtet nach Zusammenstoß mit Mercedes - Zeugenaufruf

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Mittwoch (04.05., 10.50 Uhr) kam es auf der Kreuzung Friedrich-Ebert Straße/ Kaiserstraße zu einem Unfall zwischen einer Fahrradfahrerin und dem Fahrer eines schwarzen Mercedes. Im Bereich eines dortigen Überwegs querte die Radfahrerin die Straße, als ein 51-jähriger Mercedesfahrer an dieser vorbei fuhr. An dem Mercedes entstand Sachschaden. Nach dem Zusammenstoß fuhr die Radfahrerin nach einem kurzen Gespräch in Richtung Klessmannsweg davon. Die Frau war ca. 25-30 Jahre alt, ca. 165cm groß, dunkel gekleidet und mit einem älteren Damenrad unterwegs.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Vorfall machen? Wer kann Hinweise zu der Radfahrerin geben? Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell