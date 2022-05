Polizei Gütersloh

POL-GT: Zwei Verletzte bei Unfall in Rheda-Wiedenbrück

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Donnerstagnachmittag (05.05., 15.15 Uhr) befuhr ein 52-jähriger Subaru-Fahrer aus Warendorf die Ferdinand-Braun Straße in Richtung Aurea. An der Kreuzung Alfred-Nobel Straße beabsichtigte er geradeaus zu fahren. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einer von rechts kommenden Opel-Fahrerin aus Rheda-Wiedenbrück, welche in Richtung Rentruper Straße unterwegs war. Die 47-jährige Autofahrerin wurde schwer verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Der 52-jährige Mann aus Warendorf verletzte sich leicht.

An beiden Autos entstand Sachschaden. Sie wurden abgeschleppt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 4000 Euro.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell